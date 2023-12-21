“نتفليكس” تروّج للفيلم السعودي “جرس إنذار” قبل عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت منصة “نتفليكس” في الترويج للفيلم السعودي الجديد “جرس إنذار”، المستوحى من أحداث حقيقية، وذلك قبل عرضه تجارياً على المنصة.

الفيلم يُعدّ تجربة جديدة على السينما السعودية، حيث يقوم فريق عمله على العنصر النسائي في واحدة من التجارب النادرة في السينما السعودية، وتكشف أحداث الفيلم الكثير من الأسرار الخفية، وتستعرض قدرة أبطاله على مواجهة الظرف المأسوي.

فيلم “جرس إنذار” هو بطولة نخبة من النجمات، بينهن: شيماء الطيب، وخيرية أبو لبن، وأضواء فهد، ودارين البايض، وعائشة الرفاعي، ومن المقرر عرضه على “نتفليكس” بدءاً من 18 كانون الثاني (يناير) 2024، وتدور أحداثه في مدرسة للبنات، حين يتحول ما بدا كأنه يوم عادي في المدرسة إلى مأساة حقيقية، بعد اندلاع حريق في الطابق الأرضي للمدرسة، ما يتسبّب في ذعر الطالبات والمعلّمات، وانتشار فوضى عارمة، تتبعها سلسلة من الأحداث الخيالية المستوحاة من حادثة الحريق ونتائجه المؤسفة.