هل سيقدم كريم عبد العزيز قصة حياة كمال الشناوي؟ هذا ما كُشف

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر في الساعات الأخيرة خبر مفاده أن الممثل المصري كريم عبد العزيز مرشح لتقديم السيرة الذاتية للممثل المصري الراحل كمال الشناوي بعمل فني.

وعن هذا الأمر، كشف إبن الممثل الراحل كمال الشناوي حقيقة هذا الموضوع، مؤكداً أنه لا يمانع أن يتم تقديم سيرة والده بعمل فني، وأن ترشيح كريم عبد العزيز للعمل هو الأنسب، ولكن طبعاً بحال كان السيناريو يليق به.

وأكمل: "أنا شايف إن كريم عبد العزيز مناسب جداً لو وافق يعمله، لأن في فنانين كتير بتخاف، ولكن لازم يكون فيه ماكيير عالمي عشان يحوّل شكل الفنان لوالدي كمال الشناوي".

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