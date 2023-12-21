هل ستعود شخصية "الدكتورة بيان" في مسلسل "2024"؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "2024"، شوقت من خلالها متابعيها لأحداث المسلسل.

وشاركت نادين نسيب نجيم صورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها بلباس طبيب من داخل مستشفى، وأعادت من خلالها ذكريات شخصية الدكتورة بيان في مسلسل "خمسة ونص"، إذ علقت نادين على الصورة قائلة: "دكتورة بيان".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، متسائلين عما إذا كانت نادين ستعيد شخصية الدكتورة بيان في مسلسلها "2024"، الذي سيعرض في موسم رمضان القادم.

يذكر أن نادين كانت قد جسدت شخصية الطبيبة بيان في مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب الممثلين قصي خولي ومعتصم النهار.

ويشار إلى أن مسلسل "2024" هو الجزء الثاني لمسلسل "2020".



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