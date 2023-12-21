فلاشباك 2023.. السرطان والمخدرات أنهت حياة هؤلاء النجوم العالميين.. وماثيو بيري وتينا تيرنر وراكيل ويلش أبكوا الملايين برحيلهم

ميرنا وليد - بيروت - رحل العديد من النجوم العالميين في عام 2023، بعد أن تركوا بصمتهم المميزة من خلال أعمالهم الفنية، وشكلت أخبار وفاتهم صدمة لجمهورهم ومحبيهم.

في هذا المقال، نستذكر أبرز نجوم العالم الذين رحلوا هذا العام.

ماثيو بيري

توفي الممثل ماثيو بيري في 28 أكتوبر/تشرين الأول، عن عمر يناهز 54 عاماً في حوض الجاكوزي في منزله، وكشفت التحقيقات بعد أسابيع من وفاته، أن سبب الوفاة يعود إلى تعاطيه مادة الكيتامين المخدرة، بحسب ما أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية في 15 ديسمبر/كانون الأول.

فريد وايت

توفي العازف الموسيقي الأميركي في فرقة Earth Wind and Fire فريد وايت، في 1 كانون الثاني/يناير، عن عمر ناهز 64 عاماً.

جيف بيك

في 10 كانون الثاني/يناير، توفي عازف الغيتار البريطاني جيف بيك، عن عمر ناهز 78 عاماً، بسبب إصابته بإلتهاب السحايا.

ليزا ماري بريسلي

توفيت ليزا ماري بريسلي، زوجة مايكل جاكسون وإبنة إلفيس بريسلي، في 12 كانون الثاني/يناير، عن عمر ناهز 54 عاماً، بسبب إصابتها بنوبة قلبية.

جينا لولو بريجيدا

توفيت الممثلة جينا لولو بريجيدا، في 16 كانون الثاني/يناير، عن عمر ناهز 95 عاماً.

باكو رابان

توفي المصمم الشهير باكو رابان، في 3 شباط/فبراير، عن عمر ناهز 88 عاماً.



راكيل ويلش

توفيت الممثلة راكيل ويلش، في 14 شباط/فبراير، عن عمر ناهز 88 عاماً.

توم سايزمور

توفي الممثل توم سايزمور، في 3 آذار/مارس، عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد إصابته بجلطة.

ماريون غايم

توفيت الممثلة ماريون غايم، في 24 آذار/مارس، عن عمر ناهز 84 عاماً.

ميشيل كورد

وجد الممثل الفرنسي ميشيل كورديس، مقتولاً بواسطة سلاح حربي في 5 أيار/مايو، عن عمر ناهز 77 عاماً.

تينا تيرنر

توفيت المغنية تينا تيرنر، في 24 أيار/مايو، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد صراع مع المرض.

غيوم باتز

توفي الممثل الكوميدي غيوم باتز، في 1 حزيران/ يونيو، عن عمر 36 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ميلتون باول

توفي مغني الراب الأميركي ميلتون باول، المعروف باسم "بيغ بوكي، في 18 حزيران/يونيو، عن عمر يناهز الـ45 عاماً، بعد سقوطه أرضاً على خشبة المسرح بشكل مفاجئ.

آلان أركين

توفي النجم الأميركي آلان أركين في 29 حزيران/يونيو، عن عمر يناهز الـ 89 عاماً، وقد تم إعلان الخبر بعدما أكده أولاده آدم، ماثيو وأنطوني في بيان رسمي نعوا فيه والدهم.

كوكو لي

توفيت المغنية الصينية كوكو لي Coco Lee في 5 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 48 عاماً، بعد محاولتها الإنتحار، ودخلت في غيبوبة لمدة 4 أيام، قبل وفاتها. اشتُهرت بوضع صوتها على شخصية Mulan في الفيلم السينمائي الذي حمل اسمها.

أوزكان أوغور

توفي الموسيقي والممثل التركي أوزكان أوغور، عن عمر 69 عاماً، في 8 تموز/ يوليو، بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية.

توني بينيت

توفي الفنان الأميركي من أصول إيطالية توني بينيت، في 20

تموز/يوليو، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد صراع مع المرض.

جاين بيركين

توفيت الفنانة الإنجليزية الفرنسية جاين بيركين في 16 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد تعرضها لجلطة.

أنجوس كلاود

توفي الممثل الأميركي أنجوس كلاود في 31 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 25 عاماً، بعد صراع مع المرض. وتم الكشف في 21 ايلول/سبتمبر، أنه توفي بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين.

جيرارد لوكليرك

توفي الإعلامي جيرارد لوكليرك، شقيق الفنان الفرنسي جوليان لوكليرك، بحادث طائرة في 15 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 71 عاماً.

وحيد بوزيدي

توفي الكوميدي الفرنسي وحيد بوزيدي في 20 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 45 عاماً، بعد إصابته بجلطة.

جوزي سيبيلوي

توفي العازف الفرنسي جوزي سيبيلوي في 3 أيلول/سبتمبر، عن عمر ناهز 74 عاماً.

ريتشارد راوندتري

رحل النجم الأميركي ريتشارد راوندتري في 24 تشرين الأول/أكتوبر، عن عمر ناهز 81 عاماً، في منزله في لوس أنجلوس، بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

أنجيلو بروسكيني

أعلنت الفرقة البريطانية الشهيرة "ماسيف أتاك"، وفاة عازف الغيتار أنجيلو بروسكيني في 25 تشرين الأول/أكتوبر، بعد صراع مع سرطان الرئة.

تاراجا رمسيس

توفي الممثل الأميركي تاراجا رمسيس، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر مع ثلاثة من أبنائه، بعد تعرضهم لحادث سير مروّع. وعرف بأدواره البارزة في أفلام "Black Panther" و"Avengers: Endgame".

جوس آكلاند

أعلنت عائلة الممثل البريطاني جوس آكلاند، أعلنت فيه وفاة الممثل المسرحي والسينمائي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، عن عمر ناهز 95 عاماً. وشارك جوس آكلاند في أكثر من 100 فيلم ومسلسل تلفزيوني.

سوزان سومرز

خسرت الممثلة الأميركية سوزان سومرز، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، معركتها التي إستمرت 50 عاماً مع السرطان، وذلك قبل يوم واحد من عيد ميلادها السابع والسبعين.

إيفان إلينغسون

توفي الممثل الأميركي إيفان إلينغسون، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وبعد أقل من شهر على وفاته، كشفت الشرطة أن إلينغسون رحل بسبب جرعة زائدة من عقار الفنتانيل المخدر.

أندريه بروير

توفي الممثل الأميركي أندريه بروير، في 13 كانون الأول/ديسمبر، عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد صراع مع المرض.

فاي فانتارو

توفيت الفنانة الإنكليزية وكاتبة الأغاني فاي فانتارو في منزلها، في 1 أيلول/سبتمبر، عن عمر 21 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

ما يكل غامبون

توفي الممثل الإيرلندي مايكل غامبون، في 27 أيلول/سبتمبر، عن عمر ناهز 82 عاماً.



سينيد أوكونور

رحلت المغنية الإيرلندية والناشطة سينيد أوكونور، في 26 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، وبعد مرور عام على انتحار ابنها، البالغ من العمر 17 عاماً، ومعاناتها من حالة حزن واكتئاب.