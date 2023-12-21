فن ومشاهير

فلاشباك 2023.. السرطان والمخدرات أنهت حياة هؤلاء النجوم العالميين.. وماثيو بيري وتينا تيرنر وراكيل ويلش أبكوا الملايين برحيلهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/33
  • 2/33
  • 3/33
  • 4/33
  • 5/33
  • 6/33
  • 7/33
  • 8/33
  • 9/33
  • 10/33
  • 11/33
  • 12/33
  • 13/33
  • 14/33
  • 15/33
  • 16/33
  • 17/33
  • 18/33
  • 19/33
  • 20/33
  • 21/33
  • 22/33
  • 23/33
  • 24/33
  • 25/33
  • 26/33
  • 27/33
  • 28/33
  • 29/33
  • 30/33
  • 31/33
  • 32/33
  • 33/33

ميرنا وليد - بيروت - رحل العديد من النجوم العالميين في عام 2023، بعد أن تركوا بصمتهم المميزة من خلال أعمالهم الفنية، وشكلت أخبار وفاتهم صدمة لجمهورهم ومحبيهم.
في هذا المقال، نستذكر أبرز نجوم العالم الذين رحلوا هذا العام.

b21f241d76.jpgماثيو بيري

توفي الممثل ماثيو بيري في 28 أكتوبر/تشرين الأول، عن عمر يناهز 54 عاماً في حوض الجاكوزي في منزله، وكشفت التحقيقات بعد أسابيع من وفاته، أن سبب الوفاة يعود إلى تعاطيه مادة الكيتامين المخدرة، بحسب ما أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية في 15 ديسمبر/كانون الأول.

فريد وايت2dacfcaa9c.jpg

توفي العازف الموسيقي الأميركي في فرقة Earth Wind and Fire فريد وايت، في 1 كانون الثاني/يناير، عن عمر ناهز 64 عاماً.

e8806ba866.jpgجيف بيك

في 10 كانون الثاني/يناير، توفي عازف الغيتار البريطاني جيف بيك، عن عمر ناهز 78 عاماً، بسبب إصابته بإلتهاب السحايا.

0942f50359.jpgليزا ماري بريسلي

توفيت ليزا ماري بريسلي، زوجة مايكل جاكسون وإبنة إلفيس بريسلي، في 12 كانون الثاني/يناير، عن عمر ناهز 54 عاماً، بسبب إصابتها بنوبة قلبية.

69d748e66a.jpgجينا لولو بريجيدا

توفيت الممثلة جينا لولو بريجيدا، في 16 كانون الثاني/يناير، عن عمر ناهز 95 عاماً.

099e33120a.jpgباكو رابان

توفي المصمم الشهير باكو رابان، في 3 شباط/فبراير، عن عمر ناهز 88 عاماً.


a441edd736.jpgراكيل ويلش

توفيت الممثلة راكيل ويلش، في 14 شباط/فبراير، عن عمر ناهز 88 عاماً.

95ca896b03.jpgتوم سايزمور

توفي الممثل توم سايزمور، في 3 آذار/مارس، عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد إصابته بجلطة.

4fbe98bed7.jpgماريون غايم

توفيت الممثلة ماريون غايم، في 24 آذار/مارس، عن عمر ناهز 84 عاماً.

51de09a21a.jpgميشيل كورد

وجد الممثل الفرنسي ميشيل كورديس، مقتولاً بواسطة سلاح حربي في 5 أيار/مايو، عن عمر ناهز 77 عاماً.

506ddc508d.jpgتينا تيرنر

توفيت المغنية تينا تيرنر، في 24 أيار/مايو، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد صراع مع المرض.

271de7f4c7.jpgغيوم باتز

توفي الممثل الكوميدي غيوم باتز، في 1 حزيران/ يونيو، عن عمر 36 عاماً، بعد صراع مع المرض.

7cf8b49913.jpgميلتون باول

توفي مغني الراب الأميركي ميلتون باول، المعروف باسم "بيغ بوكي، في 18 حزيران/يونيو، عن عمر يناهز الـ45 عاماً، بعد سقوطه أرضاً على خشبة المسرح بشكل مفاجئ.

14d4511ac4.jpgآلان أركين

توفي النجم الأميركي آلان أركين في 29 حزيران/يونيو، عن عمر يناهز الـ 89 عاماً، وقد تم إعلان الخبر بعدما أكده أولاده آدم، ماثيو وأنطوني في بيان رسمي نعوا فيه والدهم.

bc0d36061f.jpgكوكو لي

توفيت المغنية الصينية كوكو لي Coco Lee في 5 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 48 عاماً، بعد محاولتها الإنتحار، ودخلت في غيبوبة لمدة 4 أيام، قبل وفاتها. اشتُهرت بوضع صوتها على شخصية Mulan في الفيلم السينمائي الذي حمل اسمها.

a3d815472d.jpgأوزكان أوغور

توفي الموسيقي والممثل التركي أوزكان أوغور، عن عمر 69 عاماً، في 8 تموز/ يوليو، بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية.

3cea85f2af.jpgتوني بينيت

توفي الفنان الأميركي من أصول إيطالية توني بينيت، في 20
تموز/يوليو، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد صراع مع المرض.

4e3cba4168.jpgجاين بيركين

توفيت الفنانة الإنجليزية الفرنسية جاين بيركين في 16 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد تعرضها لجلطة.

5660a23a9a.jpgأنجوس كلاود

توفي الممثل الأميركي أنجوس كلاود في 31 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 25 عاماً، بعد صراع مع المرض. وتم الكشف في 21 ايلول/سبتمبر، أنه توفي بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين.

ac04139e55.jpgجيرارد لوكليرك

توفي الإعلامي جيرارد لوكليرك، شقيق الفنان الفرنسي جوليان لوكليرك، بحادث طائرة في 15 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 71 عاماً.

a44678dbeb.jpgوحيد بوزيدي

توفي الكوميدي الفرنسي وحيد بوزيدي في 20 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 45 عاماً، بعد إصابته بجلطة.

660cd75f69.jpgجوزي سيبيلوي

توفي العازف الفرنسي جوزي سيبيلوي في 3 أيلول/سبتمبر، عن عمر ناهز 74 عاماً.

e605eef329.jpgريتشارد راوندتري

رحل النجم الأميركي ريتشارد راوندتري في 24 تشرين الأول/أكتوبر، عن عمر ناهز 81 عاماً، في منزله في لوس أنجلوس، بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

712c170517.jpgأنجيلو بروسكيني

أعلنت الفرقة البريطانية الشهيرة "ماسيف أتاك"، وفاة عازف الغيتار أنجيلو بروسكيني في 25 تشرين الأول/أكتوبر، بعد صراع مع سرطان الرئة.

d19d45a47b.jpgتاراجا رمسيس

توفي الممثل الأميركي تاراجا رمسيس، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر مع ثلاثة من أبنائه، بعد تعرضهم لحادث سير مروّع. وعرف بأدواره البارزة في أفلام "Black Panther" و"Avengers: Endgame".

b38c0fbad6.jpgجوس آكلاند

أعلنت عائلة الممثل البريطاني جوس آكلاند، أعلنت فيه وفاة الممثل المسرحي والسينمائي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، عن عمر ناهز 95 عاماً. وشارك جوس آكلاند في أكثر من 100 فيلم ومسلسل تلفزيوني.

c44605aab9.jpgسوزان سومرز

خسرت الممثلة الأميركية سوزان سومرز، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، معركتها التي إستمرت 50 عاماً مع السرطان، وذلك قبل يوم واحد من عيد ميلادها السابع والسبعين.

6d46d6b452.jpgإيفان إلينغسون

توفي الممثل الأميركي إيفان إلينغسون، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وبعد أقل من شهر على وفاته، كشفت الشرطة أن إلينغسون رحل بسبب جرعة زائدة من عقار الفنتانيل المخدر.

88ec4bab44.jpgأندريه بروير

توفي الممثل الأميركي أندريه بروير، في 13 كانون الأول/ديسمبر، عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد صراع مع المرض.

b5be0c39cd.jpgفاي فانتارو

توفيت الفنانة الإنكليزية وكاتبة الأغاني فاي فانتارو في منزلها، في 1 أيلول/سبتمبر، عن عمر 21 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

ما8389e57de5.jpgيكل غامبون

توفي الممثل الإيرلندي مايكل غامبون، في 27 أيلول/سبتمبر، عن عمر ناهز 82 عاماً.


سينيد أوكونورecbf1fb2fb.jpg

رحلت المغنية الإيرلندية والناشطة سينيد أوكونور، في 26 تموز/يوليو، عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، وبعد مرور عام على انتحار ابنها، البالغ من العمر 17 عاماً، ومعاناتها من حالة حزن واكتئاب.

كانت هذه تفاصيل خبر فلاشباك 2023.. السرطان والمخدرات أنهت حياة هؤلاء النجوم العالميين.. وماثيو بيري وتينا تيرنر وراكيل ويلش أبكوا الملايين برحيلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا