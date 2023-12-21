رغم إنفصالهما منذ فترة طويلة.. خطيب ديمي لوفاتو القديم نادم بعد إرتباطها

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من مرور فترة طويلة على إنفصال الفنانة العالمية ديمي لوفاتو عن خطيبها السابق الفنان ماكس إيريك، وإعلانها خطوبتها من المغني جوردان لوتس، إلا أن ماكس لا يزال مغرماً بديمي، ولم يمكن أن يتخطى هذا الحب.



ولهذا السبب قام ماكس إيريك بمشاركة الجمهور مجموعة صور مع ديمي، وعلق بحزن واضح: "لم أندم على أي شيء فعلته، فقد فعلت كل هذا من أجل الحب، ولكن للأسف، أنا ممنوع من الحديث لديميتريا بسبب ماكس لي. أنت السبب وراء عدم زواجها من حبها الحقيقي وهو أنا، والآن ستظل تعيسة طوال حياتها. سأحبك للأبد يا ديمي".