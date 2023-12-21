10 أفلام تتنافس فى موسم رأس السنة السينمائى 2024

ياسر رشاد - القاهرة - «أبو نسب» يراهن على ضيوف الشرف.. و«الإسكندرانى» يثير الجدل قبل عرضه

نشاط فنى.. ليلى علوى تشارك بفيلمين وبيومى فؤاد ينافس نفسه بـ5 أفلام

«مقسوم» يعيد الجمهور لنوستالجيا التسعينيات.. و«الحريفة» أول بطولة لنور النبوى

تستقبل دور العرض السينمائى فى مصر عددًا من الأفلام السينمائية الجديدة التى تتنافس على إيرادات شباك التذاكر خلال موسم رأس السنة السينمائى 2024، الذى ينطلق خلال أيام.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأفلام المشاركة بموسم رأس السنة السينمائى والذى يشهد تنوعاً ومشاركة من كبار النجوم، ليصبح الموسم الأعلى فى عدد ومستوى الأعمال منذ أعوام، حيث يشهد الموسم زخما شديدا بعرض 10 أفلام، يعود خلالها كبار النجوم بعد غياب عن السينما من بينهم سوسن بدر وميمى جمال والمخرج خالد يوسف.

«أبو نسب».. كلاكيت 3 ياسمين صبرى ومحمد إمام

يفتتح فيلم «أبو نسب» موسم رأس السنة السينمائى اليوم، ويعرض فى جميع دور العرض المصرية بمختلف المحافظات، على أن يعرض خارجيا يوم 28 من نفس الشهر فى كل من السعودية، الكويت، الإمارات، عمان، قطر، تونس، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، سوريا، المغرب، ليبيا، أمريكا، كندا، بريطانيا، أستراليا، تركيا، نيوزلندا، ألمانيا، السويد، لكسمبورج، بلجيكا، النرويج، سويسرا، النمسا، الدرانمارك، هولندا، فنلندا، اليونان، أيرلندا، وسيكون أول فيلم عربى يعرض فى بولندا يوم 4 يناير.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى حول محمد إمام، الذى يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبرى، التى تجسد شخصية لايف كوتش، فيما تظهر هالة فاخر بدور والدته، بينما تجسد وفاء عامر شخصية والدة ياسمين صبرى.

فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف بينهم شيرين رضا، صلاح عبدالله، ماجد المصرى، علاء مرسى، حاتم صلاح، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع ياسمين صبرى ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى «جحيم فى الهند» إخراج معتز التونى عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» إخراج حسين المنباوى والذى تم عرضه عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

«الإسكندرانى».. خالد يوسف يثير الجدل قبل عرض الفيلم

كذلك ينافس فيلم «الإسكندرانى» بقوة فى موسم رأس السنة، حيث من المقرر عرضه يوم 4 يناير، وهو العمل الذى يعيد خالد يوسف للسينما بعد غياب 5 سنوات منذ آخر أفلامه كارما، و«الإسكندرانى» أثار الجدل بمجرد طرح أفيشات الدعاية بسبب الجمل التى رآها البعض غريبة والتى تم استخدامها فى كتابة تعليقات على «بوسترات» أبطال العمل.

تم استخدام جمل تدل على طبيعة كل شخصية فى الفيلم ولكن الذى أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى هو التعليق على صورة الفنان محمود حافظ والذى جاء فيه «شرف لأى ست تشم عرق راجلها الشقيان» ليتم حذف الصورة بالتعليق وتغييرها إلى «الشقى شرف».

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع التعليقات على بوسترات شخصيات العمل وقاموا بإعادة نشر البوسترات وذلك قبل أيام من طرح الفيلم فى دور العرض، حيث أنه من المنتظر طرحه ابتداءً من 4 يناير المقبل.

فيلم «الإسكندرانى» تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

«آل شنب».. كوميديا سوسن بدر فى مواجهة ليلى علوى

أيضاً ينافس فيلم «آل شنب» فى شباك التذاكر بعد عرضه الأول فى الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى حيث يشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومن المقرر طرحه فى قاعات العرض خلال أيام.

فيلم «آل شنب» بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

وعلقت ليلى علوى على عرض الفيلم والمنافسة فى موسم رأس السنة قائلة: الفيلم مختلف يحكى عن عائلة تحدث بينهم بعض التفاصيل التى تخلق المواقف الكوميدية، واعتبر عرض الفيلم فى مهرجان الجونة ومنافسته جماهيريا مسئولية كبيرة وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وكشفت ليلى علوى عن تفاصيل شخصيتها قائلة، إنّها تقدم خلال الأحداث شخصية الأم المتسلطة على ابنتها التى تقدمها الفنانة أسماء جلال، ونرى كيف يؤثر هذا بشكل كبير عليها، معربة عن سعادتها بالفيلم وبالعمل مع فريق التمثيل.

«أنا وابن خالتى».. يعيد ميمى جمال للسينما

من الأفلام التى تشارك بقوة فيلم «أنا وابن خالتى» والذى حددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل موعدًا نهائيًا لطرحه فى دور العرض السينمائية فى مصر والدول العربية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب، يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدى.

فيلم «أنا وابن خالتى» يشارك فى بطولته بجانب بيومى فؤاد وسيد رجب، كل من ميمى جمال، هنادى مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب على لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وعبّر الفنان سيد رجب عن سعادته بعرض الفيلم فى هذا التوقيت، وقال: أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أن موسم طرح الفيلم، من المواسم المهمة التى تتجمع فيها الأسرة المصرية، حيث إجازة منتصف العام الدراسى، وبالفعل الفيلم يناسب كافة الأعمار داخل الأسرة المصرية، ويجمع فى أحداثه بين الجيل القديم وجيل الشباب.

وأضاف «رجب»: أجسد شخصية رجل أعمال، يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، من خلال التعامل مع إسماعيل صاحب ورشة خراطة، والتى يقدمها بيومى فؤاد، والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بين هاتين الشخصيتين، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، بطريقة لايت.

«الحريفة».. أول بطولة لنور النبوى

وفى نفس اليوم 4 يناير يطرح فيلم «الحريفة» بدور العرض السينمائية فى جميع المحافظات، على أن يتم طرحه بدور العرض السينمائية فى جميع الدول العربية فى يوم 11 يناير المقبل.

وتدور أحداث فيلم «الحريفة» حول ماجد لاعب كرة القدم، الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم «الحريفة» يشارك فى بطولته مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، بالإضافة إلى بيومى فؤاد، ونجم الكرة السابق والإعلامى أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

والفيلم هو أول بطولة مطلقة للفنان الشاب نور النبوى وقال: «الحريفة» خطوة كبيرة ومهمة وسعيد بأننى أشارك فى هذا الفيلم والذى بذلت فيه مجهودا كبيرا لكى أقدم الدور، حيث تدربت على لعب كرة القدم لمدة 3 شهور حتى أظهر بالمستوى الذى ظهرت به فى الفيلم، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فى ظل هذه المنافسة القوية.

«عصابة عظيمة».. إسعاد يونس تشكل عصابة

ويشارك فيلم «عصابة عظيمة» للنجمة إسعاد يونس بموسم رأس السنة، ويعرض الفيلم فى يوم 7 يناير المقبل.

وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى كوميدى حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفى، الذى يتورط فى مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

وفيلم عصابة عظيمة من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفى، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبيارى وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

«مقسوم».. نوستالجيا التسعينات

يعرض فيلم «مقسوم» خلال شهر يناير المقبل ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائى 2024.

وطرحت شركة سينرجى المنتجة للعمل البوستر الدعائى الخاص به استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية فى مصر.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى موسيقى، وتظهر ليلى علوى فى العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم فى التسعينيات.

فيلم «مقسوم» يشارك فى بطولته كل من النجمة ليلى علوى، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجى فيلمز وأفلام مصر العالمية.

نشر المؤلف هيثم دبور البرومو الدعائى لفيلم «مقسوم» تمهيدا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة حيث لم يحدد بعد توقيت العرض.

وقال هيثم دبور: إحنا بقالنا 30 سنة مشوفناش بعض، الإعلان التشويقى لفيلم مقسوم، قريبًا بجميع دور العرض، بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سما إبراهيم، وإخراج كوثر مختار يونس.

«عادل مش عادل».. الفيشاوى وشيرى عادل لأول مرة

ويعرض خلال شهر يناير أيضاً فيلم «عادل مش عادل»، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمد رضوان، محمود البزاوى، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف هيثم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسرى.

ويجسد الفيشاوى، خلال أحداث فيلم عادل مش عادل، شخصية محامٍ يمر بالعديد من المشكلات التى يحاول حلها فى إطار كوميدى.

ويسجل أحمد الفيشاوى بفيلم «عادل مش عادل» التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسرى، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً فى فيلمى «ريستا» و«45 يوم».

ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك، والتى تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

«بضع ساعات فى يوم ما».. عن رواية محمد صادق

كما يشاهد الجمهور بالسينمات خلال شهر يناير فيلم «بضع ساعات فى يوم ما»، ويعرض الفيلم يوم 18 يناير المقبل.

وفيلم «بضع ساعات فى يوم ما» بطولة هشام ماجد، مى عمر، هنا الزاهد، محمد الشرنوبى، أحمد السعدنى، مايان السيد، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكى.

وعلقت مى عمر أن الفيلم مأخوذ عن رواية أدبية للكاتب محمد صادق، وهو كاتب السيناريو والحوار، ويدور فى قالب تشويقى فى عدة ساعات، وألعب خلاله شخصية جديدة ومختلفة ستكون إضافة لى، وعلامة فى رصيدى الفنى، والفيلم يجمعنى بعدد مهم من الأسماء المميزة منهم أحمد السعدنى وهشام ماجد وهنا الزاهد وهدى المفتى وعائشة بن أحمد ومحمد سلام والإخراج لعثمان أبو لبن الذى سعدت جداً بالعمل معه.

«كارت شحن».. بيومى فؤاد ينافس نفسه

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «كارت شحن» الإعلان الدعائى استعدادا لعرضه فى 21 يناير فى قاعات العرض خارج مصر، ويعرض يوم 27 فى مصر، لينافس بيومى فؤاد نفسه بخمسة أفلام فى موسم واحد.

الفيلم من تأليف محمود صابر وإخراج شادى على وبطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد ومنى جمال وهالة فاخر.

وتدور أحداث الفيلم حول شريف موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا من خلال التطبيقات الرقمية وكروت الشحن، لتنتهى الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.