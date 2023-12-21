حنان أبو الضياء تكتب: فيلم همسات النار والماء.. متاهة البحث عن الحقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتوي فيلم "Whispers of Fire and Water" همسات النار والماء.. على تركيبات مذهلة للمصور السينمائي كينيث سايروس، والتي تتضمن لقطات طبيعية للمنجم الوحشي بالإضافة إلى الجمال الطبيعي الذي يكمن خلفه. الفيلم معروض ضمن مهرجان الجونة السينمائي فى دورته السادسة.

يدور في القرى القريبة من المنجم وفي الغابة المجاورة، يجد شيفا مزاجًا مختلفًا تمامًا يهدئه ويزعجه، تدور أحداثه في مدينة التعدين، وتجربة غامرة عن شيفا، فنان تركيب صوتي، الذى يزور أكبر مناجم الفحم في شرق الهند والتي تعاني من استنزاف الموارد الطبيعية والنار المشتعلة في بطنها. ومع ذلك، فإنه يستسلم للنظام الاجتماعي والسياسي المعقد للغاية وينتقل إلى قرية قبلية في الغابة. هناك، يشكك في وجهة نظره الحضرية ومفهومه الأساسي عن الذات. يشكل الماء، كعنصر، متاهة بحثه عن الحقيقة. وللأسف أننى تمنيت أن يسير الفيلم مع تعامل بطل الرواية، شيفا، مع نظام نهب الموارد الطبيعية لسنوات. أردت أن تتمزق واجهة هويته الحضرية المنسوجة بعناية عندما يتعرف على طريقة الحياة القبلية.

يسافر فنان من كولكاتا إلى منجم جاريا للفحم في جهارخاند لالتقاط الأصوات من أجل تركيب صوتي. تخلق معدات التسجيل الخاصة بشيفا حاجزًا بينه وبين الأشخاص الذين يقابلهم.

في بداية الفيلم ، يكون شيفا (ساجنيك موخيرجي) بعيدًا عن العالم. يمشي شيفا عبر حقول الألغام حيث تشتعل النيران بلا انقطاع، مما يؤدي إلى تسخين الأرض. الدخان يملأ الأفق ويستقر على الناس والبيوت. يتساءل شيفا لماذا لا يتحدث العمال معه. هل هم خائفون، ربما؟ حذر من هذا الدخيل الذي يتجول دون إذن؟

يعد اللقاء مع ضابط شرطة، الذي تم تصويره بشكل مخيف خلال لقطة مطولة في غرفة فندق شيفا، أحد التلميحات التي تشير إلى أن شيفا قد دخل إلى حقل ألغام. وسط الحديث عن حالات الاختفاء غير المبررة، والمخاوف الصحية لعمال المناجم، ونقص المرافق الأساسية للقرويين، تتقلص المسافة بين شيفا وما يسعى للاحصول عليه.

فى همسات النار والماء التدخل البشري في الطبيعة يُرى بوضوح كما يُسمع. يجمع التصميم الصوتي الشجاع بين أصوات الموقع والمؤثرات التي تنقل المشاهدين إلى مواقع الفيلم. في الغابة، يسأل أحد القرويين شيفا بشكل عجيب لماذا يأتي الناس إلى معرض فني للاستماع إلى أصوات الطبيعة.

الفيلم يكون في أقوى حالاته عندما يفسح الكلام البشري المجال للصوت. يدعونا همسات النار والماء إلى رؤية وسماع والتفكير في ما نفعله بالطبيعة، وما نكسبه ونخسره في الصفقة.

يبدأ الفيلم بأسلوب وثائقي تقريبًا، ويظهر الجمال القاسي والمخيف لمجتمع التعدين، والذي أصبح خرابًا مروعًا للمدينة، حيث يتم التخلص من النفايات السامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والحرائق الضارة تشتعل إلى ما لا نهاية. ومع ذلك، في منتصف الفيلم، يبدأ الفيلم في تغيير الاتجاه، حيث يصبح بطله السلبي متناغمًا مع الألغاز الطبيعية الكامنة في الغابة المجاورة.

يلتقي شيفا بالكثير من السكان المحليين في رحلته، ولا سيما الأستاذ الذي يقضي وقته هناك على أمل تثقيف السكان للخروج من الفقر. يلتقي أيضًا بالشرطي المحلي، الذي كان مستمتعًا في البداية بمهنة شيفا العالية.

Whispers of Fire & Waterيحكي "قصة الهند الساطعة"، ويصور التفاؤل الكاذب للثورة الصناعية المتأخرة في البلاد. بعد تلك الفترة الفاصلة، تقابل شيفا صحفية غاضبة من مومباي، والتي تواجه مندوبًا راضيًا من شركة التعدين المحلية، وتقول له "إما أن هناك أفعال أو أعذار". وبعد ذلك، الأمر الأكثر غرابة على الإطلاق، هو قيام شيفا بإجراء مقابلة مع أحد كبار السن المحليين الذي يتحدث عن "شجرة المعرفة" الغامضة ويكشف أنه في كل عام تختفي مجموعة من سكان البلدة.

عند هذه النقطة يظهر المحقق مرة أخرى لزيارة شيفا في منزله الرديء. والغريب أننا لا نراه منذ فترة؛ يركز تشاترجي على وجه شيفا الخالي من التعبيرات بينما يقتحم الشرطي مساحته، ويصدر أصوات طبول غريبة بأصابعه. كانت هناك جريمة قتل في المنطقة، وربما كان شيفا شاهدًا غير مقصود، ولكن يبدو أن الشرطي ، وهو في حالة سكر ويشرب من زجاجة صغيرة من الكحول ، يشير إليه كمشتبه به، ويتصرف بشكل غريب للغاية لدرجة أن المشهد ينتهي بحادثة قتل. ذعر القفز المقلق، مما يدل على نهاية مفاجئة للنصف الأول من الفيلم.

من هنا، يدخل الفيلم إلى ما يمكن وصفه عمومًا بمنطقة الرعب الشعبي المعتدل، حيث يغامر شيفا بشكل أعمق وأعمق في الغابة، حيث يبدو أن طلقات الرصاص تختلط مع الموسيقى التصويرية للطبيعة البرية. إنها قصة مثيرة للاهتمام، حيث تترك الواقعية لشيء روحي حيث يبدو أن شيفا يسمع نداء صفارة الإنذار الذي جذب الكثير من القرويين بعيدًا وانجرف بعيدًا عن العقل، وفي النهاية تخلى عن أدوات التسجيل الخاصة به وبالتالي سلم درعه كفنان. ما يعنيه كل هذا ليس واضحًا تمامًا ، وتراكم الكثير من الغموض يؤدي إلى مكافأة بسيطة لا تؤدي على الأقل إلى حل مرتب لنا. ومع ذلك، فإن أفكاره البيئية واضحة بشكل غريب، ويتم التعامل معها بأسلوب مرئي مدهش

تعد منطقة جاريا، حيث تم تصوير جزء كبير من الفيلم، واحدة من أكبر مناطق مناجم الفحم في الهند، وهي مشتعلة تحتها منذ أكثر من 100 عام حتى الآن. تخيل كيف كان يمكن أن يكون هذا المكان قبل قرنين من الزمان. إن التناقض الصارخ في هاتين الصورتين لزمنين مختلفين يتحدث كثيرًا عن موقفنا كمجتمع في الوقت الحاضر مع التحديات الوشيكة التي يجب علينا مواجهتها دون تأخير".

إن قصة دخول بطل الرواية إلى المناطق الداخلية لغابات وسط الهند الغنية بالموارد للاستماع إلى أصوات المجتمعات القبلية وتضخيمها كان لها تأثير كبير علينا. وبما أن الشركات القوية للغاية والدولة منخرطة في الاقتصاد الاستخراجي، فإننا لا نواجه بعض التغطية لهذا الفضاء إلا عندما تصل الأمور إلى نقطة اشتعال دموية، إما بمشاركة الجماعات الماوية أو قوات الدولة أو السكان المحليين الذين يقاومون الاستيلاء الكامل على أراضيهم ومواردهم. لا تواجه المجتمعات المحلية النزوح من مساكن أجدادها فحسب، بل يتعين عليها أيضًا أن تعيش حياة الموت والمرض. يعمل العمال في المناجم تحت الأرض والمكشوفة بدون معدات واقية. السكان المحليون معرضون لأمراض الجهاز التنفسي نتيجة التعرض للهواء السام وانهيار المنازل بسبب هبوط الأرض. لقد وجدت دراسات موثوقة أن مدينة جاريا، المكان الرئيسي لفيلمنا، هي المدينة الأكثر تلوثًا في الهند.