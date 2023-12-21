خالد يوسف: سعيد أن تكون عودتي للسينما من خلال فيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وجه المخرج خالد يوسف الشكر لمتابعيه ومتابعي صفحات فيلمه الجديد الاسكندراني

وكتب: "شكرا لتفاعلكم معنا وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق لمشاهدات الإعلان التشويقي لفيلم الإسكندراني"

وتابع: "انتظروا البرومو الكامل يوم الجمعة الساعه ٨ مساء وفي انتظاركم في السينمات يوم ٤ يناير في مصر و ١١ يناير في الخليج"

خالد عبر عن سعادته أن تكون عودته السينمائية عبر عالم الإسكندراني أسامة أنور عكاشة، ليعود بهذا الفيلم إلى المنافسة السينمائية.

ويشارك في بطولة فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،، محمود حافظ، رحاب الجمل، وهو من انتاج شركة افلام مصر العربية بالتعاون مع روتانا ستوديوز .

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر، ومن المقرر عرضه في جميع دول الخليج بداية من ١١ يناير المقبل.