"تحويشة العشر سنين اللي فاتت".. نشوى مصطفى تكشف أسباب مشاركتها في "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعربت الفنانة نشوى مصطفى، عن سعادتها بالعودة إلى ساحة الدراما بعد غياب، ومشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، و المقرر عرضه في رمضان المقبل.

نشوى، كشفت عن أسباب سعادتها بالعمل، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "تحويشة العشر سنين اللي فاتت — متحمسة جداً — لما كان يتعرض عليا دور مش حاساه كنت بعتذر وأنا بتقطع بس كنت بقول حقي في المرحلة دي واللي باقي من العمر إني أستمتع وأنا بعمل فن".

وتابعت: "وايه متعة أكبر من إني بإذن الله أكون واحدة من فريق عمل عظيم وراقي، نص عظيم الأستاذ إحسان عبدالقدوس سيناريو وحوار دكتور محمد سليمان عبد المالك صاحب الأعمال المميزة، إخراج واعي جداً جداً وناجح في كل أعماله باقتدار واسمه باني ثقة بينه وبين جمهوره الأستاذ محمد سلامة — إنتاج لشركة أعمالها ترند شركة أروما، وخاااااااااااااااااالد النبوي — أقصد الخالد النبوي، خالد اسمه لازم يسبقه ألف ولام، بغض النظر عن حضوره اللي ربنا صارفة له بزيادة".

نشوى، أضافت: "هو كمان ممثل هاند ميد - ممثل يعلي أي ممثل يقف قدامه، ممثل هاوي بيذاكر وبيعيش وبيحس بمنتهى اجتهاد الممثل الهاوي وبمنتهى الاحترافية، بالمناسبة ده سادس عمل بإذن الله، أمثل فيه مع خالد - الشاطر يقول أسماء الأعمال اللي اشتغلت فيها مع خالد - حقول اسم العمل الأول وكنا لسه طلبة في المعهد (مسرحية البحر بيضحك ليه وللأسف متسجلتش)، كلي ثقة في توفيق ربنا وكرمه باذن الله، دعواتكم أكون عند حسن ظن حضراتكم".

وكان آخر مشاركة للفنانة نشوى مصطفى، في الدراما من خلال سيت كوم "أنا وبابا وماما"، وشاركت في بطولته مع الفنان أشرف عبد الباقي، عام 2014.