"إيه الاستظراف ده".. الجمهور يهاجم حمو بيكا بعد فيديو "السلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

هاجم عدد من الجمهور، مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، بعد نشره فيديو يظهر فيه شابين يحملانه على السلم

وكتب بيكو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "اتعب واشتغل لحد ماتجيب ناس تشيلك تطلعك على السلم"

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو: "إيه الاستظراف ده"، "إنت محتاج ونش"، "زي محمد صبحي في مسرحية تخاريف"، "ارموه ع السلم" وغيرها من التعليقات

وكان حمو بيكا تعرض لانتقادات كبيرة من قبل جمهوره بسبب ظهوره برفقة زوجته في حفل سبوع ابنتهما "تاج" حيث ارتدت زوجته العديد من المشغولات الذهبية، وسط مظاهر احتفالية كبيرة.