شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شخصيات خارقة جديدة تنضم للجزء الثالث من Deadpool.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى ريان رينولدز بطل سلسلةDeadpool أن شخصيات جديدة ستظهر في الجزء الثالث من السلسلة، ومنها Wade Wilson Variant، وDogpool، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "comicbookmovie".

كما توجد بعض الشائعات عن ظهور Lady Deadpool، والمعروفة أيضًا باسم Wanda Wilson، وستبدو "تمامًا كما تبدو في القصص المصورة"، ولا توجد معلومات حول ما إذا كانت الشخصية ستلعب دورًا جوهريًا أم لا، لكن يبدو أن ظهورها في الفيلم هو الأرجح.

تزايدت الشائعات بأن المغنية العالمية تايلور سويفت، ربما تم اختيارها لتلعب دور Lady Deadpool عندما شوهدت نجمة البوب وهي تتسكع مع رينولدز وهيو جاكمان والمخرج شون ليفي في ملعب ميتلايف في مباراة كانساس سيتي تشيفز ضد نيويورك.

من بين المعجبين المشهورين الآخرين بليك ليفلي زوجة رينولدز، وبعد تعليق دام أربعة أشهر بسبب إضراب SAG-AFTRA، سيعود فيلم Deadpool 3 إلى الإنتاج والتصوير مرة أخرى، قبل عيد الشكر، بالولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما نشرته مجلة Variety.

ويعد هذا المشروع واحدًا من أبرز الأفلام التى اضطرت إلى تعليق التصوير بسبب الإضراب، ما وضع عرضه المقرر فى 3 مايو 2024 موضع تساؤل، خاصة بعدما نشر ريان رينولدز بطل العمل عبر حسابه على تويتر الخميس الماضى أن الفيلم سيعرض صيف 2024.

يجمع الفيلم رايان رينولدز مجددًا مع مخرج فيلمى Free Guy وThe Adam Project شون ليفى، ومع الممثل هيو جاكمان، الذى سيعيد أداء دور ولفيرين للمرة العاشرة، (ابتكر رينولدز دور ويد ويلسون، المعروف أيضًا باسم Deadpool، في فيلم X-Men Origins: Wolverine عام 2009، ثم أعاد تمثيل الشخصية في فيلم Deadpool عام 2016).