شكرا لقرائتكم خبر عن صالون "كلام فى السيما" بعنوان "هالة فاخر..جوكر التشخيص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الصالون السينمائي " كلام فى السيما " للمخرج أشرف فايق بمركز الحرية للابداع الإسكندرية برئاسة د. إيناس دياب، والصالون يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وبدعم من السيدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.

عنوان الصالون : " هالة فاخر جوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي"، ويبدأ الساعة السابعة بحضور الجمهور مع عرض مقتطفات من اعمال هالة فاخر المتنوعة ما بين السينما والدراما التليفزيونية والكثير من التجارب المسرحية، ويتحدث المخرج أشرف فايق عن الفنانة هالة فاخر وعن تجربتها ومسيرتها، خاصة انها عملت معه كمخرج في أكثر من تجربة .

هالة فاخر من عائلة فنية فوالدها الفنان الكبير الراحل فاخر فاخر، وهي من الفنانات اللاتى دخلن الفن مبكرا منذ طفولتها وشاركت كبار النجوم أعمالهم، وهي من محافظة الإسكندرية ، وبدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم (لن أبكي أبدًا)، ومن بعدها شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح، ففي السينما شاركت في أفلام (امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة)، أما في التلفزيون فقد تميزت في الأداء الصوتي لشخصية (طمطم) في مسلسل التحريك (بوجي وطمطم)، كما شاركت بالبطولة في مسلسلات (الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة).