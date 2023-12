شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان برلين السينمائى الدولى يمنح جائزة الدب الفخرى لـ مارتن سكورسيزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيمنح مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74 للمخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأمريكي مارتن سكورسيزي جائزة الدب الذهبي الفخري عن إنجازاته طوال حياته في حفل توزيع الجوائز في قصر برليناله في 20 فبراير من العام المقبل 2024.

وصرح مديرا مهرجان برلين السينمائى الدولى السابقين مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان:" بالنسبة لأي شخص يعتبر السينما بمثابة فن تشكيل القصة بطريقة شخصية وعالمية تمامًا، فإن مارتن سكورسيزي هو نموذج لا مثيل له، لقد رافقت أفلامه تاريخنا كمتفرجين وبشر، وعاشت شخصياته ونمت داخلنا، وساعدتنا نظرته للتاريخ والبشرية على فهم وتساؤل من نحن ومن أين أتينا، ويعد فيلم Killers of the Flower Moon، أحدث أفلامه، أحد أعظم إنجازاته، وكما قال سكورسيزي نفسه ببلاغة شديدة، فإن الفيلم عبارة عن "عرض يعترف بمدى الرعب الذي عاشه مجتمع أوسيدج، وهو فيلم قد يمنح أيضًا نوعًا من العزاء". "إنه لمن دواعي سروري أن نرحب مرة أخرى بصديق عزيز للمهرجان ونقدم له جائزة الشرف المرموقة".



مارتن سكورسيزي

منذ السبعينيات، أصبح المخرج الحائز على جائزة الأوسكار أحد أكثر صانعي الأفلام تأثيرًا في عالم السينما، تشمل الأعمال الإخراجية للأمريكي الإيطالي ذو الجذور الصقلية وحدها أكثر من 70 فيلما، وكتبت العديد من أعماله تاريخًا سينمائيًا، كما أن تنوع أعماله فريد من نوعه. من أشهر أفلامه Taxi Driver (1975، السعفة الذهبية في كان 1976)، Raging Bull (1980، مسابقة برلينالة - خارج المنافسة 1981)، After Hours (1985، أفضل مخرج في كان 1986)، The Color of Money (1985). 1986)، Goodfellas (1990)، Cape Fear (1991، مسابقة برلينالة 1992)، The Age of Innocence (1993)، Casino (1995)، Gangs of New York (2002، مسابقة برلينالة - خارج المنافسة 2003، The Aviator (2004) The Departed (2006)، Shine a Light (الفيلم الافتتاحي لبرلينالة 2008)، Shutter Island (2010، مسابقة برلينالة - خارج المنافسة)، Hugo (2011)، The Wolf of Wall Street (2013)، Silence (2016) و The Irishman (2019).

وكان العرض التقديمي الآخر في برلينالة هو العمل الجاري بعنوان "Untitled New York Review of Books Documentary" (2014)، والذي أطلقته شبكة HBO لاحقًا تحت عنوان "حجة الخمسين عامًا".

أحدث أفلامه، Killers of the Flower Moon، تم التصويت عليه مؤخرًا كأفضل فيلم لعام 2023 من قبل جمعية الأفلام الأمريكية الشهيرة "National Board of Review"، وتم اختياره كأحد أفضل 10 أفلام لهذا العام من قبل American Film Association. Film Institute، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول كأفضل فيلم لعام 2023 من قبل "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر" ودائرة نقاد السينما في نيويورك.

مارتن سكورسيزي أيضًا ملتزم جدًا بالتراث السينمائي التاريخي، من خلال مؤسسة الفيلم، يدعم ترميم وتوزيع الأفلام الكلاسيكية.

ويتعاون مهرجان برليناله مع سكورسيزي في تقديم العديد من أفلامه - بما في ذلك فيلم الحفلة الموسيقية المذهل " Light about the Rolling Stones"، الذي افتتح مهرجان برلينالة عام 2008.

بالإضافة إلى ذلك، تم دعم بعض كلاسيكيات برلينالة من قبل مؤسسة الأفلام وأول معرض في العالم للمخرج، وتم عرضه بواسطة Deutsche Kinematek في الفترة من يناير إلى مايو 2013.