حسام سيلاوي يعود الى بيروت بحفل ضخم يوم عيد الميلاد واقبال غير مسبوق على بطاقات الحفل

من المنتظر ان يحتفل الجمهور اللبناني بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر كانون الاول// ديسمبر الحالي في أجواء من الرومانسية على طريقة الفنان سيلاوي الذي سيحيي حفلاً فنيًّا ضخمًا في قاعة الفوروم دو بيروت بتنظيم من شركة هيومنجمنت، الرائدة في إدارة أعمال المشاهير والمواهب الفنية في العالم العربي.

وقد كشف سيلاوي في تعليق على منشور إعلانه الرسمي عن الحفل عبر صفحته على إنستغرام بأنّ الحفل سيعود ريعه لمساعدات إنسانية لأهالي غزة.

وللمغني الأردني محبة كبيرة وإعجاب يفوق الوصف في الأوساط الشبابية اللبنانية التي تتأهّب لحضور حفلاته أينما كانت، وقد ظهر ذلك الإخلاص لفنه في حفله الكبير الذي أحياه ضمن مهرجانات البترون الدولية التي أقيمت في شهر تموز/ يوليو الفائت، حيث شهد المهرجان إقبالاً غير مسبوق من قبل الجماعات الشبابية في مشهد خيالي لم يتوقّعه سيلاوي الذي بادر الى مبادلة الحفاوة اللبنانية والشعبية التي حظي بها لدى تلك الفئات الشبابية بالإشادة بالجمهور اللبناني واصفًا إيّاه بأفضل جمهور على الإطلاق.