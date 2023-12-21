مي خليل تطلق ترنيمة عيد الميلاد بالتعاون مع ايلي خياط

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الأديبة اللبنانية مي خليل ترنيمة جديدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وتحمل إسم "يا من لاجلي ولدت" من كلماتها وأداء ايلي خياط والكليب من إخراج المخرج جورج مخايل، وكتبت خليل:

"ليس المهم بهجة الاحتفالات بالعيد

والنظر الى الزينة بقدر ما هو مهم مشاطرة صاحب العيد كلامه وافعاله

يا من لاجلي ولدت ترنيمة جديدة للميلاد

تعرض على شاشة lbc.



من كلمات الاديبة مي خليل.

وككل سنة تطبع الخليل بصمة بمعاني العيد حيث تخوص بكلماتها بعمق البعد الالهي لساهر انا

سكران من نبيذ حبك

من اعماق روحك

من ايقاع قلبك

بميلادك

سأولد لك

بميلاد ايام جديدة

وجسد الكلمة لحن واداء ايلي

لتلبس حلة الجمال واتى الاخراج بلمسة المخرج جورج مخايل

لتعطي للعيد معنى حقيقي وروح جديدة".

