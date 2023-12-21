هذا ما قاله صلاح عبد الله لـ محمد صلاح بعد الهجوم عليه!

ميرنا وليد - بيروت - كتب الممثل المصري صلاح عبد الله تدوينة، دعم فيها لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، وذلك بعد الهجوم عليه بسبب زيارته لمستشفى الأطفال البريطاني ألدر هاي في ليفربول.



وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي: "صلاح وصلاح يعني صباح الخير وتصبحون على أحلى صباح والصلاحين بيصبحوا على مين؟! فقط عالطيبين".

يذكر أن محمد صلاح تعرض لهجوم بسبب مشاركة الأطفال في لندن فرحتهم بأعياد الكريسماس، وارتدائه شجرة عيد الميلاد فوق رأسه، وتوزيعه الهدايا على الأطفال، وذلك للتخفيف عنهم بمناسبة الكريسماس.

وتعرض صلاح لانتقادات واسعة بسبب تجاهله أطفال غز ة الذين يقتلون على يد الجيش الإسرائيلي، وعدم مواساته لهم.

يشار إلى أن نادي ليفربول نشر صوراً لاحتفال فريق ليفربول بالكريسماس داخل أحد مستشفيات الأطفال، وذلك عبر صفحته الرسمية.

