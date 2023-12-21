بريتني سبيرز تنشر صورة مروعة لصالتها الرياضية المحترقة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت المغنية العالمية بريتني سبيرز متابعيها صورة لصالتها الرياضية المحترقة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "أتذكر عندما أحرقت صالة الألعاب الرياضية في منزلي في عام 2020".



وكانت بريتني قد كشفت في عام 2020، أنها أحرقت صالة الألعاب الرياضية الخاصة بها عن طريق الخطأ.

وظهرت في الصورة غرفة متضررة بشكل كبير من الحريق، كما ظهر العديد من المعدات المحترقة بالكامل، كما بدت المرايا غير واضحة بسبب الغبار.

وكانت بريتني قد تحدث عن الحريق، وقالت إنها كانت محظوظة، لأن إنذار الحريق انطلق في الوقت المناسب، وإلا كان سيكون الأمر أسوأ بكثير، كما أشارت إلى أن معظم معداتها الرياضية احترقت، ولم يبق سوى اثنتين منها.



