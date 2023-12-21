المنشد أحمد أبوالخير يطرح إنـشودته «سلام الله»تتناول طـابـع ديـني

ياسر رشاد - القاهرة -



قال المنشد أحمد أبوالخير يُعد الإنشـاد الـديني شيء محبب إلى النفس ولا يعتبر أداة طرب وتسلية لقتل الفرغ فحسب ، بل إرتبط بالجوانب الدينية وحلقات الذكر والأعياد والمناسبات والإحتفالات الدينية ، وتعتبر الاِبتهـالات والـموشحـات والاِنشـاد الـديني من أصعب ألـوان الـغناء التى تحتاج إلى مهـارات خـاصة بجانب وجود الآلات المـوسيقية التي تضبط الـنغمات وأهم ما يميز هذا اللـون من الـفنون أنه يتناول مـوضوعات ذات طـابـع دينـي له رسالـة هـادفة، في ذات السياق أوضح الـمُنشد أحمد أبوالخير خلال تصريح تليفزيوني أن للإنشـاد أهمية منها ذكر الله والـمدح ومعرفة الـطريق الصحيح إلي الله ومعرفة الحكـمة والكلمة الطيبة أو التبليغ عن صحيح المعاملات الإسلامية، والتمسُك بالـقيم الصحيحة في ظل تراجع بعض الـعادات والأعـراف.

في سياق متصل كشف المنشد أحمد أبوالخير عن طرح إنشـودته بعنوان "سلام الله" .

وأشار «المنشد أحمد أبوالخير »، أن هذا العمل يعتبر من الأعـمال المقربة لقلبه ومميز، ويقدم في شكل جديد ومـوجهة للشباب.

موضحاً المنشد أحمد أبوالخير أن إنـشودته ، تعتبر من أحـدث أنواع الـفن الهـادف الذي يفضله الـشباب، وينتشر بشدة في الأوسـاط الـشبابية، مؤكداً أنها لاقت تفاعلاً كبيراً على إذاعتها على عدد من الـقنوات الـفضائيـة والإذاعـات خلال الأيام المقبلة.