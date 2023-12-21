وجهت مشهورة سناب شات هديل العتيبي نصائح والدتها للنساء المتزوجة، حثتهن فيها على ضرورة الاعتناء بالزوج وتوفير سبل الراحة له. وقالت العتيبي في مقطع فيديو: “عندما يأتي زوجك من العمل، سلمي عليه وقبليه، وامسحي حذائه، وجهزيه طعاماً شهياً، وساعديه في إزالة ملابسه، وقدميه له كوبًا من الشاي أو القهوة.

وأضافت: “واهتمي باحتياجاته، واسأليه عما يريد، فزوجك يعمل ليل نهار ويتعب من أجلك وأسرتك، وأنتِ تأخذين أمواله وتصرفينها.”

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هديل العتيبي تكشف عن نصائح والدتها للنساء المتزوجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.