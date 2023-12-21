شاهد أحدث ظهور للفنان ناصر القصبي في فعاليات مسرح الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنان ناصر القصبي وهو يشارك في فعاليات مسرح الرياض، ويتبادل أطراف الحديث بجانبه الفنان بشير غنيم والمذيع جبريل أبو دية. ولقي المقطع تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي رحّب بظهور القصبي، وعبّر عن سعادته بتواجده في مسرح الرياض، الذي يعد حدثًا ثقافيًا وفنيًا مميزًا يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي، واكتشاف وتطوير المواهب، ورفع مستوى الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية لدى الجمهور المحلي.

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