شاهد أصالة تتألق بملامح شبابية في أحدث ظهور

أطلت الفنانة السورية أصالة في فيديو حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بملامح شبابية تجعلها تبدو وكأنها في سن العشرين.

وبدا أصالة في الفيديو متألقة بمكياج هادئ ووجه جذاب، مما أثار إعجاب جمهورها الذي أشاد بجمالها ورشاقتها.

يذكر أن أصالة أعلنت عن اقتراب موعد ولادة حفيدتها الأولى، خلال حفل غنائي أحيته في مصر.

وكانت أصالة قد توقفت عن الغناء خلال الحفل، وأعلنت أنها ستصبح جدة قريبًا، وأن حفيدتها ستكون من ابنتها شام. وطالبت الفنانة من الجمهور بالدعاء لابنتها.

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