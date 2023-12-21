شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى عن مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم": تحويشة 10سنين فاتوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل "إمبراطورية ميم"، بطولة النجم خالد النبوي، و المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، وعلقت على خبر انضمامها للعمل، قائلة: "تحويشة العشر سنين اللي فاتت، متحمسة جداً".

وكشفت نشوى مصطفى كواليس مشاركتها في العمل بعد غيابها الأعوام الماضية عن الدراما الرمضانية، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "لما كان يتعرض عليا دور مش حاساه كنت بعتذر وأنا بتقطع بس كنت باقول حقى فى المرحلة دى واللي باقى من العمر انى استمتع وانا باعمل فن، وايه متعة اكبر من أنى باذن الله اكون واحدة من فريق عمل عظيم وراقى، ونص عظيم لأستاذ إحسان عبد القدوس سيناريو وحوار دكتور محمد سليمان عبد المالك صاحب الأعمال المميزة، إخراج واعى جداً جداً وناجح فى كل اعماله باقتدار واسمه بانى ثقة بينه وبين جمهوره الاستاذ محمد سلامة، إنتاج لشركة أعمالها ترند شركة أروما".



نشوى مصطفى

وعن تعاونها مع النجم خالد النبوى، أشارت: "وخاااااااااااااااااالد النبوى، أقصد الخالد النبوى خالد اسمه لازم يسبقه ألف ولام، بغض النظر عن حضوره اللي ربنا صارفهوله بزيادة، هو كمان ممثل هاند ميد، ممثل يعلى أي ممثل يقف قدامه، ممثل هاوى بيذاكر وبيعيش وبيحس بمنتهى اجتهاد الممثل الهاوى وبمنتهى الاحترافية، يابختى حقيقى".

كما ذكرت: "بالمناسبة ده سادس عمل بإن الله امثل فيه مع خالد، والشاطر يقول اسماء الاعمال اللي اشتغلت فيها مع خالد - حاقول اسم العمل الاول وكنا لسه طلبة فى المعهد مسرحية البحر بيضحك ليه وللاسف متسجلش، وكلى ثقة فى توفيق ربنا وكرمه باذن الله دعواتكم أكون عند حسن ظن حضراتكم".

وكانت آخر أعمال نشوى مصطفى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "أنا وبابا وماما" وعرض فى عام 2014 وشارك فى بطولته كلا من بيومى فؤاد ولقاء سويدان، وإخراج مايكل بيوح .