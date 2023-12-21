شكرا لقرائتكم خبر عن داني سيف يتسلم تكريم والده الراحل سمير سيف في أمسية المركز القومي للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتورحسين بكر مشاركة وحضور كبير بالأمسية السينمائية التي أقيمت في حب المخرج الراحل (سمير سيف) .

وقد قام مدير التصوير د.حسين بكر بتكريم اسم الراحل سمير سيف ومنح نجله داني سيف شهادة تقدير من المركز القومي للسينما، حيث ذكر خلال كلمته التي ألقاها بالاحتفالية كيف جمعته مع الراحل ذكريات كثيرة منذ طفولته وحيث كان يحضر معه التصوير، وكان دائما يهتم بكل تفاصيل العمل السينمائي .

حيث بدأت الاحتفالية بسرد وثائقي لبعض محطات حياة الراحل ألقاها الناقد محمود عبد الشكور الذي أدار المناقشة وتحدث خلالها رفيق عمره مدير التصوير الدكتور سمير فرج الذي تذكر لحظات شبابه والصداقة التي جمعتهما واستمرت علي مدار٥٠ عاما، حيث رجمعتهما علاقة العمل والصداقة والعلاقات العائلية، ولم يتحمل سرد الذكريات وسبقته دموعه أثناء الحديث و تحدث المخرج داني سيف نجل الراحل سمير سيف عن الراحل كونه كان يفضل أن يطلق عليه لقب الاستاذ بدلا من الدكتور سمير سيف وكيف كان صارما معه أثناء عمله كمساعد مخرج معه في بعض أفلامه . وذلك حرصا منه علي التعلم وليس هناك مجال لأن يتسامح معه في أي خطأ أثناء العمل . كما تحدث أيضا شقيق الراحل الأستاذ رفيق سيف والذي تذكر ذكريات طفولته وكيف كان حبه للسينما رغم تفوقه الكبير، وكيف أقنع العائلة بقبول فكرة التحاقه بالمعهد العالي السينما . وتحدثت د.مني الصبان عن صداقتها مع سمير سيف وكيف كان صديقا متسامح مع الأخرين وتحدث أيضا المخرج أشرف فايق عن الراحل، و كيف كان المخرج سمير سيف عبقرياً أثناء إخراج افلامه وتحدث أيضا الناقد أحمد سعد الدين عن ذكرياته معه أثناء عمله معه بالمهرجان القومي للفيلم وكيف كان يتمني أن تصل الأفلام لشتي محافظات مصر. وعرض خلال الأمسية فيلم" أوغسطينوس بن دموعها " للمخرج الراحل سمير سيف .

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، و الفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وتم تصويرة في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا"، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

وقدأشار مدير التصوير د.حسين بكر خلال الاحتفالية الي حرصه الدائم علي الأحتفاء بسينما البدايات وتكريم الرواد من السينمائيين وكيف أن ذلك أحد أولوياته منذ توليه رئاسة المركز القومي للسينما .

جدير بالذكر أن الفيلم حاز على جائزة افضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33 ، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.، وأقيمت الفعاليات تحت إشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ، ويذكر ان جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجمهور من محبي السينما.



ندوة وتكريم لاسم الراحل سمير سيف بحضور نجله وأصدقائه (1)



ندوة وتكريم لاسم الراحل سمير سيف بحضور نجله وأصدقائه (2)



ندوة وتكريم لاسم الراحل سمير سيف بحضور نجله وأصدقائه (3)



ندوة وتكريم لاسم الراحل سمير سيف بحضور نجله وأصدقائه (4)



ندوة وتكريم لاسم الراحل سمير سيف بحضور نجله وأصدقائه (5)