شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون برفقه محمد كريم لحضور حفل ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر النجم العالمى تيريس جيبسون، برفقه النجم محمد كريم و رجل الأعمال نجيب ساويرس، لحضور حفل ختام مهرجان الجونة اليوم الخميس فى دورته السادسة، وظهر تيريس في الطيارة وهو يرتدى الجلباب المصرى.



نجيب ساويرس و محمد كريم و تيريس جيبسون

ووصل النجم العالمى تيريس جيبسون نجم Fast & Furious إلى مصر بصحبة النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة وهي الزيارة التي دعا لها محمد كريم تيريس

وفي فيديو حصري لليوم السابع له مع محمد كريم قال تيريس جيبسون: "أخيرا وصلت مصر أريد الذهاب إلى كل مكان ومقابلة كل المصريين والتعرف على تاريخ مصر".

ومن المقرر أن يصطحبه محمد كريم لعدد من الأماكن السياحية، ولعب جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز، ، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.