شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موسيقى لمجموعة فنانين عرب وعالميين لدعم غزة والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقدم كل من 6lack، ودانيال سيزار، وعمر أبولو، وكلايرو، و070 شايك، وفاي ويبستر وآخرون حفلًا موسيقيًا لدعم الجهود الإنسانية في غزة والسودان، والمقرر أن يقام معرض " The Artists for Aid" في الرابع من يناير من العام المقبل 2024، في قاعة نيوارك السيمفونية في نيوجيرسي.

وقام الفنان الموسيقي السوداني الكندي مصطفى الشاعر بإشراف الحفل، وسيذهب ريع الحفل إلى منظمة Human Concern International، وبحسب موقعها على الإنترنت، تقوم المنظمة بجمع الأموال للمساعدات الإنسانية في السودان وغزة ومبادرات أخرى.

وذكرت مجلة فارايتي أن نيك حكيم والممثل المصرى رامي يوسف وشارلوت داي ويلسون ومحمد الكرد وسيشاركون في الحفل مع مصطفى الشاعر .



بوستر الحفل

أعلن الفنان مصطفى الشاعرعن الحفل الخيري عبر حسابه على إنستجرام، موضحًا الغرض من الحدث بالتفصيل، وجاء في جزء من تعليقه: "لقد عملنا بلا كلل لنقدم لكم هذا، لكن تعبنا ليس حتى شظية مما سنغني من أجله".

وذكر مصطفى أنه زار السودان وفلسطين خلال السنوات القليلة الماضية للتواصل مع مجتمع الفنانين والمنظمين الشباب، إلا أنه وصف الاضطرابات الأخيرة بأنها أدت إلى تفكك آماله.



بوستر الحفل

وتابع: "لقد استولى العنف في كلا البلدين على الحلم، هنا يتم إحياؤه بالنسبة لي بطريقة ما. وتبقى النية، في هذا المساء، أن نعطي أصواتنا لإفساح المجال لأصواتهم، وأريد أن أشكر كل فنان يؤدي من أعمق جزء مني، على وقته وجهده، ولم يتردد أحد منكم عندما سئل، سوف نتذكر ذلك".

مصطفى الشاعر ليس الفنان الوحيد الذي يستخدم منصته للتوعية بالهجمات على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة وأماكن أخرى.