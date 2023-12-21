بعد النجاح الكبير والجوائز العديدة هذا العام، شكوى ضد مسلسل “القضاء” لهذا السبب

قدّمت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية شكوى إلى هيئة الرقابة (RTÜK) ضد مسلسل “القضاء” بتهمة أنه يؤثر بشكل سلبي على الأطفال المُقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاضافة الى تأثيره على نفسيتهم.

جاءت الشكوى بالتزامن مع النجاح الكبير الذي يحققه العمل بموسمه الثالث وفوزه بجوائز عديدة منها جائزة أفضل مسلسل في العام ضمن جوائز Golden Palm Awards أو (جوائز السعفة الذهبية) في تركيا.

وجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني ضمن مهرجان جوائز إيمي العالمية لعام ٢٠٢٣.

أما في حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية حصدت بينار دينيز جائزة أفضل ممثلة في مسلسل “القضاء” الذي حصد أيضًا جائزة النجاح (جائزة خاصة).

وكانت “كانال د” التركية قد طلبت من شركة الانتاج تجديد موسم جديد من مسلسل “القضاء” بعد موسمَين ناجحَين وهو من بطولة كل من الممثلين كان اورغانجي اوغلو وبينار دينيز واخراج علي بلجين ومن انتاج “اي يابيم” وشركة “القمر”.