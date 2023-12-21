المعهد العالي للموسيقى ينعى أحد مؤسسي الأوركسترات الوطنية محمد يوسف بيضون

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت رئيسة المعهد العالي للموسيقى هبة القواس بياناً، نعت فيه الوزير والنائب السابق محمد يوسف بيضون، باسمها وباسم المعهد واعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية، وأعضاء الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، والهيئتين التعليمية والإدارية.

وقدمت القواس التعازي لأسرة الراحل وأهالي بيروت وكل اللبنانيين، برحيل أحد أبرز الوجوه السياسية في لبنان، وابن بيروت الأصيل.

وقالت القواس في بيانها: "الراحل الكبير الذي قدم في حياته مسيرة طويلة زاخرة بالإنجازات بتواضع وأخلاق نبيلة تحت عنوان الوطنية، تفانى في خدمة لبنان بصمت وتواضع، وأعطى الكثير في شتى الميادين، وتحديداً للكونسرفتوار الوطني في عهده عندما تولى وزارة الثقافة".

وأضافت: "هو من ساهم في شكل كبير وأساسي في تأسيس الأوركسترات الوطنية، بعدما بذل أقصى ما يمكن لأن يكون المعهد الوطني علامة فارقة في المؤسسات السقافية الوطنية".

وأكدت القواس على دور الراحل الكبير في إعلاء شأن الكونسرفتوار، من خلال بصمته المميزة في المعهد، والتي لا زالت حتى اليوم تؤكد حضوره الثقافي وعطاءه الوطني، ليبقى رمزاً للنزاهة والاستقامة والوطنية، بحسب ما ذكر البيان.

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