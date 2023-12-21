ميرنا وليد - بيروت - نشر الحساب الرسمي لفرقة BTS الكورية، جزء من الأغنية الخاصة بجيمين أحد أعضاء الفرقة الأشهر حول العالم، التي قرر إطلاقها لوداع الجمهور عقب التحاقه بالخدمة العسكرية.
وتصدرت فرقة BTS الكورية، محركات البحث مجدداً، بعد أن نشر حساب الفرقة مقطع من الأغنية وأشار إلى أن موعد إطلاقها سيكون يوم الجمعة القادم 22 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.
وأرفق حساب الفرقة مقطع الفيديو بتعليق، قال فيه: "بينما نقترب من الأيام الأخيرة من 2023، نأمل أن تجلب كلمات أغنية جيمين الحب والمودة والأمل، شكراً لكم".
يذكر أن جيمين كان قد أطلق منذ فترة فيلماً وثائقياً بعنوان "Jimin’s Production Diary"، يُظهر ما وراء الكواليس لعملية إنتاج وتسجيل ألبومه الفردي الأول Face.
وودع كل من جيمين وجونغ كوك، آخر أعضاء الفرقة، محبيهم من أجل اللاتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، إذ بدأ كل من "آر إم" و"في" خدمتهما العسكرية، بعد التحاق سوغا وجايهوب بالخدمة نهاية 2022.
ويشار إلى أن خبر إعلان أعضاء فرقة BTS الالتحاق بالجيش شكل صدمة لمتابعيهم، إذ أنهم سيغيبون لمدة سنتين تقريباً، أي فترة الخدمة العسكرية المفروضة من كوريا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أغنية جيمين الوداعية.. فرقة BTS تتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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