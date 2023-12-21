كانيي ويست يخطط لمشروع بناء مدينة كبيرة في الشرق الأوسط

ميرنا وليد - بيروت - قالت صفحة مختصة بأخبار مغني الراب الأميركي كانيي ويست، أن الأخير يخطط حاليًّا لبناء مدينة في الشرق الأوسط تعادل مساحتها أربعة أضعاف مساحة العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت الصفحة تفاصيل المشروع الذي أطلق عليه اسن "YZY DROAM"، وأوضحت أن مساحة المدينة ستبلغ 404 كيلو متر مربع مقارنة بمساحة باريس، التي تبلغ مساحتها 105 كيلو متر مربع، وستكون مكتفية ذاتيًّا.

ووفقاً لموقع "GEO"، فإن كانييه بدأ البحث عن موظفين للهندسة المعمارية وإدارة المشاريع والبناء للانطلاق في مشروعه.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبد فيها كانيي عن رغبته في الانغماس بمجال الهندسة المعمارية، فقد كان وَّد بناء مدينة في ولاية وايومنغ عام 2020، لكن الولاية رفضت طلبه.

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