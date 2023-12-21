بالصور- من كواليس "عرابة بيروت".. نور الغندور تتألق بدورها "كاميليا"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور صوراً لها من كواليس أحدث أعمالها مسلسل "عرابة بيروت"، وحمست الجمهور لمشاهدة المسلسل، وعبر الكثير من المتابعين عن إعجابهم بشخصية "كاميليا" التي تجسدها في العمل.



وكانت حضرت نور الغندور والممثلة اللبنانية ماغي بو غصن فعاليات الليلة الثانية من ليالي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ماغي ونور رقصتا على وقع أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "تيجي ننبسط" بطريقة جميلة.

وأشعلت ماغي مواقع التواصل الإجتماعي بتصرفها الظريف تجاه نور، حيث أنها قبلتها على خدها، معبرة عن محبتها لها.

وكانت قد جمعت صورة بين المنتج جمال سنان الذي تواجد في المهرجان مع زوجته الممثلة ماغي بو غصن والممثلة نور الغندور.



