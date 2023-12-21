بفستان أسود ضيق.. كايلي جينر تستعرض رشاقة جسمها المميزة وتبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عيون الجمهور بأخر إطلالة لها حيث شاركت صور لها عبر حسابها الخاص تألقت فيها بفستان باللون الأسود طويل وضيق ذات اكمام طويلة أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت كشفت كايلي جينر أنها توظف "ناني" لكلابها السبعة، الأمر الذي فاجأ المتابعين.

ولفتت كايلي إلى أن "مربية الكلاب" التي وظفتها هي الشخص الأكثر قيمة في طاقم خدمها، وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة "Interview"، حيث سألتها المذيعة: "من هو أفضل موظف عندك على الإطلاق؟"، وبدورها أجابت كايلي: "ربما تكون مربية كلابي، لأن لدي سبعة كلاب".

وعندما سألتها المذيعة عن سبب امتلاكها لهذا العدد الكبير من الكلاب، أجابت كايلي: "لأنها تستمر في التكاثر".

وأضافت ممازحة: "كان عليّ أن أحافظ على تماسك الأسرة".

