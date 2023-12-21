عبدالله محمد يشارك "حق عرب" للعوضي رمضان ٢٠٢٤

ياسر رشاد - القاهرة -

يشارك الفنان الشاب عبدالله محمد في احداث مسلسل "حق عرب"، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان احمد العوضي ويشارك في المارثون الرمضاني ٢٠٢٤.

واكد عبدالله في بيان صحفي، انه يجسد شخصية تتعاون مع العوضي ضد وليد فواز في إطار من الاكشن، فهو ضمن رجال العوضي ويدخل معه بجانب اخرين في تحديات عديدة .

وانتهى مؤخرا عبدالله من تصوير احداث دوره في الفيلم القصير "سبع لفات" والذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية، وقد تم عرضه ضمن الأفلام التي فازت في مهرجان الجامعة الأمريكية .

مهرجان الجامعة الأمريكية يقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر بالجامعة، ويشارك به ١٠ أفلام في المسابقة من أصل أكثر من ٦٠ فيلمًا تم ترشيحها.