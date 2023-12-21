نجيب ساويرس بصحبة تيريس جيبسون ومحمد كريم: في الطريق لختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشر المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" صورة أثناء توجهه لحضور حفل ختام فعاليات الدورة السادس لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وظهر ساويرس على متن طائرة بصحبة النجم العالمي تيريس جيبسون، والنجم محمد كريم.

وعلق ساويرس على الصورة قائلا: "في الطريق لختام مهرجان الجونة السينمائي"

الدورة السادسة من المهرجان انطلقت يوم ١٤ ديسمبر دون أي مظاهر احتفالية، تعبيرا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، كما تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، وتضمنت عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غزة، كما تم تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.