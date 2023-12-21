لهذا السبب لم يعرض فيلم "عيسى" بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

خروج فيلم "عيسى" للمخرج مراد مصطفى، من قائمة أفلام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أثار الجدل حول صدور قرار بمنع عرضه.

السيناريست عمرو محمود في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن السبب وراء عدم عرض الفيلم، رغم الإعلان عن مشاركته بالمسابقة الرسمية في الدورة الخامسة في المهرجان.

وقال: "منع عرض الفيلم يعود لوجود دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الإقتصادية، قمت برفعها دفاعا عن حقي كمؤلف في العمل".

وتابع: "المحكمة هي من تتولى إخطار الجهات المعنية ومنها النقابة و الرقابة، بإيقاف التصريح بالعرض لوجود نزاع قضائي، حول الفيلم".

فيلم "عيسى"، حصل على جائزة "رايل الذهبية"، كأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد، بالدورة 76 لمهرجان كان السينمائي، ونال جوائز دولية عديدة في عدة مهرجانات عالمية.

الفيلم هو رابع أفلام المخرج مراد مصطفى، إذ قدم "حنة ورد"، و"خديجة"، و"ما لا تعرفه عن مريم"، وشاركت الأفلام الثلاثة في مهرجانات دولية عديدة، ونالت عدة جوائز.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.