فن ومشاهير

وفاة الفنان عبدالله مراد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن الفنان أحمد الشافعي مدير البيت الفني للمسرح، وفاة الفنان عبدالله مراد مدير عام السيرك القومي الأسبق
وكتب الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم"

وتابع: "ينعي البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ، وجميع العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بخالص العزاء في وفاة الفنان القدير الدكتور عبدالله مراد مدير عام السيرك القومي الأسبق"
وتابع البيان: "نشاطر الأحزان أسرة الفنان الراحل في وفاة المغفور له بإذن الله"


الفنان الراحل شارك في عدد من الأعمال الفنية من بينها: "البغبغان"، "ليالي أوجيني"، "لف ودوران"، "مولانا"

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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