بعد عرضه في الجونة.. إلهام شاهين تشيد بفيلم "المعزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشادت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بفيلم "المعزة" للمخرجة الإيطالية إيلاريا بوريللي

وعلقت: "حضرت آخر عروض الأفلام بمهرجان الجونة السينمائي الدولي فيلم المعزة، لمخرجته الإيطالية، وأبطال مصريين وأمريكان، وتدور أحداثه في صحراء مصر"ز

وتابعت: "أعجبني جدا، الموضوع مختلف والمخرجة هايلة والصورة مبهرة وكل الممثلين رائعين.. ولفت نظري جدا الطفلة جيسيكا حسام بطلة الفيلم.. أدت الدور ببراعة فائقة".

وأضافت: "حبيتها جدا ولها مستقبل عظيم.. برافو جيسيكا.. وحقيقي فيلم يطرح أفكار مهمة ويدعو للتأمل وقراءة ما بين السطور ويؤثر في المشاعر".

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

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