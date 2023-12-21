شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال سعيد يكشف حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية: التهاب حاد بالقولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد جمال سعيد عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ودخوله إلى المستشفى، وذلك من خلال صورة له في المستشفى عبر خاصية استوري على حسابه بموقع إنستجرام، حيث علق عليها قائلا: اللهم انت الشافي المعافي، اللهم ارفع عني وخفف تعبي يا الله".

وعن حالته الصحية، أشار أحمد جمال سعيد في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه تعرض لتعب مفاجئ نتيجة التهاب حاد فى القولون العصبى، متابعا أن حالته الصحية تحسنت وخرج من المستشفى.



أحمد جمال سعيد في المستشفى

يذكر أن "سعيد" حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد مشاركته في حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، وشارك في بطولة الحكاية أيضا: هنا شيحة، طارق صبرى، نهى عابدين، إسلام جمال، ملك قورة، نبيل عيسى، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى، والعمل إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.