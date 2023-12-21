شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية العالمية نيكي ميناج عن تايلور سويفت: الملكة تايلور تستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلفت المغنية العالمية نيكي ميناج بزميلتها وصديقتها المغنية الشابة تايلور سويفت بعد أن تم اختيارها كأفضل فنانة على إحدى تطبيقات الغناء لعام2023، وكتبت ميناج على حسابها على موقع التغريدات X:""الملكة تايلور تستحق"، وذلك بعد أن سجلت سويفت 26.1 مليار بث عالمي منذ الأول من يناير الماضى، كما أن الفائزة بجوائز جرامي المتعددة تهدف إلى كسب أكثر من 100 مليون دولار من عائدات نفس التطبيق خلال هذا العام، حسبما أكدت مجلة PEOPLE، في أوائل ديسمبر الجارى.

وتابعت ميناج قائلة:" أنها تأخذ إجازة لأشهر وسنوات ثم تعود بموسيقى رائعة ومعجبين لن يتركوها أبدًا، وهذه النهاية!!!!!!!".



نيكي ميناج وتايلور سويفت

عندما سألها أحد المعجبين هل "ستتعاون مع تايلور سويفت من قبل؟" قالت مغنية الراب إنها ستدخل استوديو التسجيل في نفس الثانية".



تغريدة نيكي ميناج

وأضافت ميناج عن نجاح ألبومها الجديد Pink Friday 2 الذي تصدر مؤخراً قائمة Billboard 200: "لقد حطمنا الرقم القياسي في مبيعات الفينيل لأي ألبوم راب نسائي في التاريخ، ووهذا يعني أنه لم يكن لدى تجار التجزئة أي وسيلة لمعرفة أن الطلب على الفينيل سيكون مرتفعًا جدًا، وفي كلتا الحالتين، فهم يعرفون الآن، وهذا شيء رائع!"

وأضافت عن المثال الذي ضربته نجاح سويفت التجاري: "لقد ساهمت تايلور ومعجبوها في ما يحدث الان، والآن حان دورنا، وهذا احتفال، أنا على وشك أن أشكر كل فنان في هذا الألبوم. ولكن، النقطة المهمة هي أن لدينا شيئًا نطمح إليه بينما نشاهد معجبيها من خلال SAG QUEEN Taylor و Swifties."