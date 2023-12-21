بعد حملات الهجوم على محمد صلاح .. صلاح عبد الله يوجه للأخير رسالة دعم

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري صلاح عبد الله، على حملات الهجوم الموجة لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد احتفالات الكريسماس.

وكتب : "‏صلاح وصلاح يعني صباح الخير وتصبحوا على أحلى صباح والصلاحين بيصبحوا على مين؟! فقط عالطيبين". وكان اللاعب المصري محمد صلاح قد تعرض للإنتقادات من قبل بعض المتابعين وذلك بعد إحتفاله بالكريسماس برفقه أعضاء فريقه، في الوقت الذي يتعرض له أهالي غــ زة للحرب بحسب قولهم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، صورًا من احتفال فريق ليفربول بالكريسماس داخل أحد مستشفيات الأطفال لاسعاد الأطفال المرضي الصغار، وذلك عبر الصفحة الرسمية لحساب نادي ليفربول.

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