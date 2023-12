صامويل جاكسون يبلغ من العمر 75 عاماً .. إليكم نبذة عن حياة أيقونة الأفلام السمراء

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلادد النجم العالمي صامويل جاكسون الـ 75 وهو منتج أميركي وممثل غزير الإنتاج، وقد ظهر في أكثر من 100 فيلم، بما في ذلك Die Hard with a Vengeance (1995)، Unbreakable (2000)، Shaft (2000)، Formula 51 (2001)، Black Snake Moan ( (2006)، ثعابين على متن طائرة (2006)، وثلاثية حرب النجوم (1999-2005)، بالإضافة إلى عالم مارفل السينمائي.



ولد صامويل ليروي جاكسون في واشنطن العاصمة لإليزابيث (مونتغمري) وروي هنري جاكسون. قامت والدته التي كانت عاملة في أحد المصانع بتربيته وأجداده. في كلية مورهاوس، كان جاكسون نشطًا في حركة الطلاب السود. في السبعينيات، انضم إلى شركة Negro Ensemble (مع مورغان فريمان). في الثمانينيات، ذاع صيته بعد ثلاثة أفلام أخرجها سبايك لي: Do the Right Thing (1989)، Mo' Better Blues (1990)، وJungle Fever (1991). حقق شهرة وإشادة من النقاد في أوائل التسعينيات بأفلام مثل ألعاب باتريوت (1992)، عاموس وأندرو (1993)، الرومانسية الحقيقية (1993)، الحديقة الجوراسية (1993)، وتعاونه مع المخرج كوينتين تارانتينو، بما في ذلك Pulp Fiction. (1994)، جاكي براون (1997)، ولاحقًا جانغو غير مقيد (2012). انتقل من لاعب مساعد إلى رجل رائد، وقد منحه أدائه في Pulp Fiction (1994) ترشيحًا لجائزة الأوسكار عن شخصيته جولز وينفيلد، وحصل على جائزة برلين الفضية لدوره في دور Ordell Robbi في Jackie Brown (1997). عادةً ما لعب جاكسون دور الأشرار ومدمني المخدرات قبل أن يصبح بطلاً في الحركة، وشارك في البطولة مع بروس ويليس في فيلم Die Hard with a Vengeance (1995) وجينا ديفيس في The Long Kiss Goodnight (1996).

بإذن جاكسون، تم استخدام صورته في النسخة النهائية من شخصية Marvel Comics، Nick Fury. قام لاحقًا بدور شخصية في مشهد في الرجل الحديدي (2008)، واستمر في التوقيع على التزام بتسعة أفلام لإعادة تمثيل هذا الدور في الأفلام المستقبلية، بما في ذلك الأدوار الرئيسية في الرجل الحديدي 2 (2010)، المنتقمون (2012)، كابتن أمريكا: جندي الشتاء (2014) و المنتقمون: عصر أولترون (2015) وأدوار ثانوية في ثور (2011) وكابتن أميركا: المنتقم الأول (2011).

ام أيضًا بتصوير الشخصية في الحلقتين الثانية والأخيرة من الموسم الأول من البرنامج التلفزيوني Marvel's Agents of S. H. I.E. (2013).

قدم صوته للعديد من أفلام الرسوم المتحركة والمسلسلات التلفزيونية وألعاب الفيديو، بما في ذلك أدوار لوسيوس بيست / فروزون في فيلم بيكسار الخارقون (2004)، ومايس ويندو في حرب النجوم: حرب النسخ (2008)، وأفرو ساموراي في مسلسل الأنمي التلفزيوني أفرو ساموراي (2007)، وفرانك تينبيني في لعبة الفيديو غراند ثفت أوتو: سان أندرياس (2004).