هاني رمزي يستعد لتصوير مسلسل بدون مقابل .. اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل المصري هاني رمزي لتصوير مسلسله الجديد “بدون مقابل”، وذلك بعد الانتهاء من التحضير له خلال الأيام المقبلة.

من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان القادم، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب هاني رمزي الممثلة المصرية داليا البحيري، ومن إخراج المخرج جمال عبد الحميد.

كانت بداية هاني رمزي من معهد الفنون المسرحية التى جعلته قريبا من وحيد سيف وتعاونا معاً في مسرحية “أنا عايزة مليونير” تأليف الكاتب يسري الإبياري ومن ثم تعرف على الممثل محمد صبحي وقدما سوياً مسرحيتين وهما تخاريف ووجهة نظر.. ومن ثم بدأ المسار الخاص به وقدم عددًا من الأعمال المتميزة.. أبرزها تلك التي جمعت ما بين الكوميدية والحس السياسي الإجتماعي.



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