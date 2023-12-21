أشرف عبد الباقي يتفاجأ بشكله عندما كان شاباً..إليكم كيف ظهر

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أشرف عبد الباقي صورة له عبر حسابه الخاص مع الجمهور، زظهر فيها عندما كان شاباً بلوك قديم ويضع النظارات الشمسية على عينيه، وعلاق ساخرة بالقول : "ايه ده مين ده ليه كده".



وفي وقت اسبق، نشر أشرف عبد الباقي، صورة لمواطنه الممثل الراحل محمد بطاوي عبر حسابه وكتب ناعيا : "مع السلامة يا بطاوي ربنا يرحمك ويغفرلك يارب ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب".

يذكر أن الممثل الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و" 100 وش"، وقدم مسرحية" اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي.



