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ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي ومغني الراب الكندي درايك صورة لإبنه أدونيس مع الجمهور عبر حسابه الخاص، ظهر فيها برسمة على بطنه فغعتقد الكثيرون أنها وشم، ليتضح بعدها أنه رسم على بطنه بقلم عادي محاولاً تحديد عضلات معدته.
وكان قام النجمان العالميان مغنيا الراب درايك وجاي كول بإعادة تجسيد صورة الشطرنج الشهيرة للاعبي كرة القدم العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك في أحدث أغنية لهما، و التي تحمل إسم "First Person Shooter".
تُظهر الصورة الأصلية لميسي ورونالدو، و التي تم إصدارها في عام 2022، لاعبي كرة القدم منغمسين في لعبة الشطرنج، ما يعكس تركيزهما الشديد و تفكيرهما الاستراتيجي و يؤكد على شدة التنافس بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- هل حصل إبن درايك الصغير على وسم! ..إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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