ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، الفنان سامح الصريطي وزوجته حنان، في أول ظهور لهما بعد زواجهما، وذلك خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، الثلاثاء المقبل على Dmc

ومقرر أن يكشف الصريطي وحنان خلال الحوار العديد من الأسرار الشخصية وبداية تعارفهما وقصة الحب التي نشأت بينهما وكيف كانت ردود أفعال أبنائهم.

أول ظهور للثنائي سامح الصريطي وحنان بعد زواجهما

تستضيف "صاحبة السعادة" في جزء من الحلقة هشام خليل ابن المطربة حنان وإبتهال الصريطي ابنة الفنان سامح الصريطي ليكشفا عن عدد من المفاجآت عند تلقيهما خبر ارتباط الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان.

سامح الصريطي يعلق على زواجه من حنان

وكان سامح الصريطي، علق علي زواجه من المطربة حنان، قائلًا: "السبب في الزواج هي نفسها، عندما وجدتها إنسانة عظيمة، وبهذه المواصفات الرائعة تزوجتها على الفور، كما أن هذا قدر وقسمة ونصيب".

أول ظهور للثنائي سامح الصريطي وحنان بعد زواجهما

وأكد الفنان سامح الصريطي، خلال حلوله ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، قائلًا:" في بدايتي كنت أقدم مونولوجات وانضميت لفرقة غنائية أنغام الشباب كمطرب، وبالفعل قمت بتشكيل فرقة غنائية ولم استمر بسبب أنه كان مفروض أقدم عددًا من الأغاني بالأفراح والحفلات ولكني رفضت الاستمرار ".

وقال الفنان سامح الصريطي، إن أهم أعماله الفنية على مستوى المسرح هي مسرحية "ذات الهمة"، وفي السينما "ملاكي إسكندرية"، "خيانة مشروعة " والرهينة.

وأضاف: "وفي التليفزيون هناك شيخ العرب همام، يتربي في عزو، وأول عمل قدمته "رمضان والناس".

أول ظهور للثنائي سامح الصريطي وحنان بعد زواجهما

وعن دوره بمسلسل "ليالي الحلمية" قال إنها شخصية شريرة وهو أول عمل يتعرض علي وشخصية حلمي خليف وكنت خائفًا ومعترضًا على هذا الدور وهذه شخصية تسئ لفترة من حياتي وتحدثت مع المخرج ووافقت على الدور، وكانت زوجتي تشاهد المسلسل، وأحد المشاهد مع عبلة كامل وصدقت ما تقدمه وتأثرت به.

واختتم حديثه قائلًا: "وأحب دوري في مسلسل "خيبر" وهو حارس ويحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان إحساس رائع وشعرت بسعادة وفخر لتقديم هذه الشخصية.