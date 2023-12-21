ليلة نجمات العرب.. 6 من أبرز الاصوات النسائية في موسم الرياض 2023

ياسر رشاد - القاهرة - مع نهاية عام 2023، يواصل موسم الرياض فعالياته الغنائية المميزة حيث يجمع 6 من أبرز الأصوات النسائية الطربية العربية، ضمن جدول فعالياته في نسخته الرابعة.

نجوم ليلة نجمات العرب

يشارك في ليلة نجمات العرب مختلف نجمات الطرب النسائي من مصر وتونس ولبنان وسريا والإمارات، وهن “أنغام، أحلام، أصالة، أسما لمنور، نانسي عجرم، إليسا”

موعد ومكان حفل ليلة نجمات العرب

ومن المقرر أن يقام الحفل في 31 من ديسمبر الجاري على مسرح محمد عبده أرينا بالرياض بقيادة موسيقية للمايسترو هاني فرحات.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.