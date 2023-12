فيلم سكون يشارك في مسابقة مهرجان برلين السينمائي الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - تضم مسابقة الأجيال في مهرجان برلين السينمائي الدولي، الفيلم الأردني المصري القصير «سكون» في عرضه العالمي الأول.

الفيلم من إخراج الأردنية دينا ناصر ومن إنتاجها مع المنتجة بتول ابرهيم وشارك في الانتاج من مصر عمار جلال ومارك لطفي وشركة ريد ستار، ويعد هذا العرض العالمي الأول للفيلم القصير الاردني المصري سكون في مهرجان برلين السينمائي الدولي في مسابقة الفيلم القصير بقسم الاجيال.

الفيلم هو أول تعاون أردني مصري في السينما القصيرة منذ سنوات، و يعتبر هو أول عملم روائي للمخرجة دينا ناصر بعد نجاح فيلمها الوثائقي الطويل أرواح صغيرة و الذي حصد العديد من الجوائز وشارك في الكثير من المهرجانات الدولية والعربية.

مهرجان برلين السينمائي الدولي 2023

كشف القائمون على مهرجان برلين السينمائي الدولي، موعد إقامة الدورة الـ 74، وذلك بعد أيام من انتهاء دورته في 2023.

من المقرر أن تقام الدورة 74 في الفترة من 15 إلى 25 فبراير من العام المقبل 2024، وذلك بعد انتهاء لدور الـ73 من المهرجان يوم 26 فبراير الجارى.

فعاليات مهرجان برلين السينمائي 2023

كان قد أسدل الستار على الدورة الـ73 من مهرجان برلين السينمائى، وذلك بحفل توزيع جوائز المهرجان، حيث فاز فيلم On the adamant بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، ونال فيلم bad living جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم.

فيما فاز المخرج فيليب جاريل بجائزة الدب الفضى لأفضل مخرج عن فيلم the plough، وفازت الطفلة صوفيا اوتيرو بجائزة الدب الفضى لأفضل ممثلة عن دورها بفيلم 20,000 Species of bees.

جاءت جائزة الدب الفضى لأفضل ممثلة مساعدة من نصيب الممثلة ثيا إيره عن دورها بفيلم till the end pig the night، بينما حصل فيلم Disco boy على جائزة الدب الفضي لأفضل إسهام فني، وأفضل سيناريو من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

حصد فيلم Here جائزة أفضل فيلم بمسابقة Encounters، فيما نال المخرجة تاتينا هيزو جائزة أفضل مخرجة بنفس

المسابقة، وحصل فيلم ‏ Orlando My political biography وSamsara على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المسابقة.

نال فيلم The klezmer project بجائزة أفضل عمل أول، بمهرجان برلين السينمائي والذي قدمته المخرجة المصرية آيتن أمين، بينما فاز فيلم Dipped in black بجائزة الدب الفضي كأفضل فيلم قصير وحصد فيلم The echo جائزة أفضل فيلم وثائقي.

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي حضور فرانسيسكا جيفاي عمدة برلين، وعدد من نجوم ألمانيا منهم باولا بير، وذلك إضافة إلى نجوم لجنة تحكيم المهرجان والتي تضم كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) كرئيسية لجنة تحكيم وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).