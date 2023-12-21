شاهد رابح صقر يشارك مقطع طريف برفقة أبنائه: خميس ومالي خلق أزعق

شارك الفنان رابح صقر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو متفائل بيوم الخميس، وهو اليوم الذي يمثل بداية الإجازة الأسبوعية.

وبدا رابح في المقطع وهو يقول: “صباح الخير، صباح النور والسرور، نورتوني يا حبايبي”. ثم غنَّى مقطعاً من أغنيته الشهيرة “خميس وما لي خلق أزعل”.

وعلق ابنه على ذلك قائلاً: “فعلاً طبعاً”. فقال رابح: “الحين يجيك واحد قديم ويقول أحد يسمع خميس وما لي خلق أزعل إلى الحين”.

وأضاف: “خميس أغنية أسبوعية مثل أغنية من العايدين، وهذه أغنية خاصة للويك إند، يعني ما ينفع أغنية الخميس يغنيها شخص يوم الأحد لأن راح يجيله كف على وجهه”، وسط ضحكاته وأبنائه.

وأشار رابح في تعليقه على المقطع إلى أنه يشعر بالسعادة بوجوده مع أبنائه في يوم الخميس، وهو يوم الإجازة الأسبوعية.