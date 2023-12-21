تحت رعاية وزيرة الثقافة.. الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في نسختها السادسة، في السابعة من مساء يوم الإثنين ٢٥ ديسمبر الجاري على المسرح القومي بالعتبة.

من جانبه أكد المخرج خالد جلال، أن وزارة الثقافة تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواهب الشبابية في مختلف المجالات، وتأتي مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي، لتسهم في حرص وزارة الثقافة على اكتشاف المبدعين والعمل على صقل مواهبهم .

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم: الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبدالحكيم، الفنان محمد الحلو، الدكتورة هويدا حرك .

كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين في النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب في مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان .