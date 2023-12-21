لاعب الأكروبات الذي وقف أمام الزعيم.. أبرز محطات الراحل عبدالله مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الفنان القدير عبد الله مراد، اليوم الخميس، بعد مشوار فني حافل بدأه في ساحة السيرك، ومنها إلى المسرح والتلفزيون والسينما.

الفنان الراحل عبدالله مراد، الذي وصل إلى منصب مدير عام السيرك القومي، شارك بالتمثيل مع أبرز نجوم الساحة الفنية، وفي مقدمتهم فريد شوقي، سعاد حسني، وعادل إمام، ونور الشريف، ومحمود ياسين ومحمد صبحي.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز المحطات في مشوار الفنان الراحل.

- بدأ مشواره لاعب أكروبات، بالسيرك القومي.

- شارك الراحل في فترة الستينات، في عدة أفلام منها "عفريت مراتي"، "صاحب الجلالة" مع فريد شوقي، "حلوة وشقية"مع سعاد حسني، وشارك أيضا في أفلام "عمر 2000"، و "مولانا"

- وصل رصيد الراحل من الأعمال الدرامية، إلى ما يزيد عن الـ 50 مسلسل، منها "دموع في عيون وقحة، أم كلثوم، أخو البنات، رجل الأقدار، الحب وأشياء أخرى، أوراق مصرية، عصفور النار، علي مبارك، السيرة الهلالية، دعوة فرح، الأبطال، الملك فاروق، رقم مجهول، عد تنازلي، السهام المارقة"

-قدم الراحل، مسرحية بعنوان "السيرك"، وظهر بشخصية لاعب أكروبات، في مسرحية "البغبغان"، التي شارك في بطولتها مع الفنان محمد صبحي، في فترة الثمانينات، وشارك أيضًا في فوازير "عمو فؤاد" "الدنيا لعبة".