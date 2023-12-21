الليلة.. ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تختتم مساء اليوم، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور نخبة من نجوم الفن

تضمن برنامج الدورة السادسة من مهرجان الجونة ما يقرب من 90 فيلم متنوع في مسابقاته الرسمية والقسم خارج المسابقة، كذلك أفلام قسم "نافذة على فلسطين" والذي أطلقه المهرجان في دورته الاستثنائية دعما للسينما الفلسطينية وتضامنا مع القضية والشعب الفلسطيني.

ويعلن خلال الحفل الفائزين بالجوائز، كما يحضر حفل الختام النجم العالمي تيريس جيبسون

الدورة السادسة من المهرجان انطلقت يوم ١٤ ديسمبر دون أي مظاهر احتفالية، تعبيرا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، كما تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، وتضمنت عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غزة، كما تم تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري

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